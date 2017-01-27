ليست فقط لتنظيف الأسنان … 5 استخدامات مذهلة لهذه الاعواد الخشبية

لا تخلو أغلبية المنازل والمطاعم من الأعواد الخشبية الصغيرة لأهميتها الكبيرة لبعض الأشخاص في تنظيف ما بين الأسنان بعد تناول الطعام.

ولكن هل تعلمي سيدتي أن هذه الأعواد شأنها شأن الكثير من الأشياء التي لها العديد من الاستخدامات الآخرى غير التي خصصت من أجلها؟ نعم، فعرضت قناة “5-Minute Crafts” فيديو يوضح إمكانية استخدام هذه الأعواد في العديد من الأمور بعيدا عن تنظيف الأسنان.

فيمكنك سيدتي استخدامه أثناء خبز البطاطس بالفرن أو في الميكرويف، كل ما عليكي فعله هو غرز 4 قطع من المسواك بالبطاطس حتى ترفعها من على السطح فتحافظ عليها من الحرق، كما يمكنك أيضا استخدامه أثناء وضعك لطلاء الأظافر لعمل بعض الأشكال المختلفة،