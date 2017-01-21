ليفربول ينتصر بقضية ماتيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية مشاركة الكاميروني جويل ماتيب مع فريقه ليفربول أثناء فترة كأس أمم إفريقيا.

ولم يتم اختيار ماتيب في قائمة منتخب بلادة المشاركة في البطولة، إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب انتظر ردا من الفيفا بشأن وضع اللاعب.

وكان ماتيب، الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية، رفض دعوة منتخب الأسود التي لا تقهر للمشاركة بالبطولة التي تستضيفها الغابون حاليا، بحجة اعتزاله اللعب دوليا.

ولم يخسر الفريق الإنجليزي أي من الـ14 مباراة التي شارك فيها المدافع الكاميروني هذا الموسم.