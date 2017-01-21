  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

ليفربول ينتصر بقضية ماتيب

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
اترك تعليقا
10 Views
ليفربول ينتصر بقضية ماتيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية مشاركة الكاميروني جويل ماتيب مع فريقه ليفربول أثناء فترة كأس أمم إفريقيا.

ولم يتم اختيار ماتيب في قائمة منتخب بلادة المشاركة في البطولة، إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب انتظر ردا من الفيفا بشأن وضع اللاعب.

وكان ماتيب، الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية، رفض دعوة منتخب الأسود التي لا تقهر للمشاركة بالبطولة التي تستضيفها الغابون حاليا، بحجة اعتزاله اللعب دوليا.

ولم يخسر الفريق الإنجليزي أي من الـ14 مباراة التي شارك فيها المدافع الكاميروني هذا الموسم.

 

print
المصدر : سكاي نيوز

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class