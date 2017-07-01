ليونيل ميسي يدخل القفص الذهبي في حفل ضخم بحضور ألمع النجوم

تزوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi من حبيبته أنتونيلا روكوزو Antonella Roccuzzo في حفل ضخم أقيم داخل كازينو وفندق في مدينة Rosario، بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم كرة القدم العالميين.

وحسب صحيفة الـ Daily mail البريطانية، حضر الحفل 260 شخصاً، وقبل يومين وصل نجوم كرة القدم الى المدينة المقصودة على متن 12 طائرة خاصة، ونزلوا في الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف، حيث حجزت غرفه بالكامل من أجل المدعوين.

فستان الزفاف المميز الذي أطلت به أنتونيلا (29 عاماً)، حمل توقيع المصممة العالمية Rosa Clara، بينما ارتدى ميسي بدلة من تصميم دار Armani الشهيرة، وتولى تصفيف شعره Dante Palavechino. وكان من اللافت أن أغلب المدعوات الى الحفل، اخترن المصممة نفسها.

أما المفاجأة الأكبر، فتجسدت في الهدية التي قدمها العروسان للضيوف وهي خدمة تصفيف شعر مجانية للرجال والنساء.

وكان ميسي وأم طفليه قد طلبا من المدعوين تقديم التبرعات لمؤسسة “ميسي الخيرية”، التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، عوضاً عن الهدايا المادية.

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المصدر : وكالات