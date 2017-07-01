مؤتمر الحوار الاسلامي المسيحي: لايقاف الحروب وايجاد حلول سياسية لها

أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الاسلامي – المسيحي الذي تلاه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التمسك بالمبدأ الدستوري الذي يشدد على أن لا شرعية تناقض ميثاق العيش المشترك، داعياً لتعزيز روابط المواطنة.

وأشار الراعي إلى أن المجتمعين يدعون المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية الإسلامية والمسيحية إلى إيجاد صيغ للتعاون والتشاور والإنفتاح في البرامج التربوية والتفكير في برامج مشتركة تخلق جواً للتشارك الوطني والديني والإنساني.

وأوضح أن المجتمعين أعلنوا أيضاً إرادتهم بالتوجه إلى حاضرة الفاتيكان والمؤسسات الدينية العالمية للتعاون والتنسيق معها، ويرغبون في إيضاح أهمية العيش المشترك في لبنان الذي يشكل الضمانة للحرية والسيادة والإستقلال، قائلاً: “ينبغي أن نفعل ما بوسعنا ليبقى الوعي بأهمية التجربة اللبنانية لدى العرب والمجتمع الدولي قائماً”.

وأضاف: “على اللبنانيين تجديد السعي والعمل على جعل لبنان مركزاً دولياً للحوار الديني والحضارات والثقافات”.

وطالب المجتمعون بالعمل الجدي على ايقاف الحروب والنزاعات وايجاد حلول سياسية لها وعودة جميع اللاجئين والنازحين الى أوطانهم.

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المصدر : وكالات