ماذا ستتناول على السحور اليوم ؟

1- البطاط بجبنة البارميزان:

وهي مختلفة عن البطاط المحمرة التي اعتدنا عليها، فقط نقوم بتقطيع البطاط إلى شرائح سميكة، ونضعها في صينية بعد دهنها بالزيت، ثم نرش عليها الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم، وفي النهاية نرش عليها جبنة البارميزان وندخلها الفرن حتى تصبح ذهبية اللون ونزينها بالبقدونس.

2- شرائح الخبز بالزعتر:

نقوم بخلط ملعقتين زبدة وملعقتين زيت زيتون مع 2 حصين من الثوم المفروم وملعقة كبيرة بقدونس ونصف ملعقة فلفل أسود وزعتر .. ونقلب الخليط على النار، ثم نقطع الخبز إلى شرائح متساوية ونضعها في وعاء ثم نسكب عليها الخليط، ثم نرصه في صينية وندخله الفرن لمدة 5 دقائق.

3- سلطة التونة بالأفوكادو:

وهي مختلفة ومميزة ومناسبة للسحور، فقط نقوم بتقطيع البصل لشرائح والخيار لمكعبات، ونقطع الأفوكا الى مكعبات ونضيف عليهم التونة مع الزيت وعصير الليمون والبقدونس.

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المصدر : NBN