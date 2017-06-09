ماذا سيحدث لو توقف غوغل عن العمل لمدة 30 دقيقة؟

في مايو 2009، واجهت خدمات غوغل انقطاعاً أثّر على المستخدمين من جميع أنحاء العالم. من ثم مرة أخرى في أغسطس 2013، فإن شركة غوغل وخدماتها ذات الصلة تعرضت لانقطاع وصل إلى 2-3 دقائق، وتسبب ذلك في هبوط الحركة على الإنترنت بأكمله بنسبة مذهلة للغاية وصلت إلى 40%، فإذا كان ذلك ما تسببه تلك المُدة الصغيرة، فماذا سيحدث لو استمر الانقطاع إلى مدة نصف ساعة؟

فكرة توقف غوغل عن العمل لمدة 30 دقيقة هو شيء كبير جداً، إذ إن جوجل لا يعمل فقط كمحرك بحث، بل يشتمل على خدمات قوية أخرى مثل Gmail وYoutube، وAdSense، وخدمات أخرى بما في ذلك أندرويد وغيرها الكثير. فيما يلي بعض السيناريوهات المُحتملة التي قد تحدث في مثل هذه الحالة.

بعد عدة محاولات من إعادة التحميل والمكالمات المُتعدّدة لمقدمي الخدمات، فإن الناس سوف يأتون إلى فيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع الاجتماعية يصرخون وينشرون الهاشتاقات التي تُشير إلى توقف جوجل عن العمل، بالإضافة إلى لقطات من شاشاتهم حول المشكلة التي تظهر عندهم لتوقف غوغل.

هذا ما سيدفعهم للبحث عن خيارات أخرى، مثل Yahoo وBing اللذان سيجدان فرصتهما بشكل أكبر من السابق كمحركات للبحث، بالإضافة إلى ظهور محركات بحث بديلة أخرى على الساحة مثل Lycos، وDaum، وExcite، وDogpile، وBaidu.

كما أن محركة بحث duckduckgo الجديد سيحظى بحب الجماهير أيضًا. هذا وستتوقف التطبيقات التي تستخدم جوجل، ناهيك عن خسائر الأرباح للشركات التي تستخدم خدمات غوغل، بخلاف شركة غوغل نفسها. كما أن المستخدمون المستقلون والمبرمجون والمطورون والأشخاص الذين يعتمدون في حياتهم على محركات البحث لن يكونوا قادرين على الوصول إلى 600 مليار صفحة في مراكز بيانات غوغل.

هل يُمكنك أن تتخيل عدد الأشخاص الذين سيضيعوا أو ستتقطع بهم السُبل في أماكن غريبة نظراً لعدم تمكنهم من الدخول إلى خرائط غوغل؟ سيتم فقدان الكثير من المُترجمين لخدمة الترجمة الخاصة بجوجل. كما أن الناس سيشكون في تورط القراصنة والتفكير في ما قد يحصل لهم في المستقبل الغير مُتوقع.

بين كل هذه الفوضى، سوف تستمر الحياة في الصين دون أي مشاكل.

بعد استعادة الخدمات، سيصدر بيان رسمي من جوجل يوضح أسباب الانقطاع، وسوف يناقش الخبراء ذلك وسط هيجان من وسائل الإعلام. وستشارك المواقع الكبيرة مثل Buzzfeed وScoopWhoop، مقالات مُختلفة مثل “أفضل الأشياء للقيام بها خلال انقطاع غوغل” وغيرها.

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المصدر : NBN