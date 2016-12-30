ماذا قال بوتين لترامب في رسالة التهنئة بمناسبة رأس السنة؟

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بمناسبة عيد رأس السنة، معربا عن أمله في استعادة التعاون الروسي الأمريكي العام المقبل.

وأعلن الكرملين، أن بوتين بعث رسالة تهنئة إلى ترامب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: “في رسالة التهنئة، أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تتمكن الدولتان، إثر تنصيب ترامب، من العمل في المجرى البناء والبراغماتي لاتخاذ خطوات عملية من أجل إعادة إعمار آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى رفع التعاون الروسي الأمريكي على الساحة الدولية إلى مستوى جديد نوعيا”.

وأضاف بوتين، في رسالته إلى ترامب، أن التحديات العالمية والإقليمية الخطيرة، التي تواجهها روسيا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة الماضية، تؤكد أن العلاقات الروسية الأمريكية تبقى عاملا مهما لضمان الاستقرار والأمن في العالم المعاصر.

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المصدر : NBN