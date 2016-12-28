ماذا قال رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر 2016؟

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته الكبيرة جداً بالفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم عن عام 2016 مساء أمس الثلاثاء.

رونالدو توج بجائزة أفضل لاعب في العالم وظهر عبر الأقمار الاصطناعية في حوار خاص من منظمي حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2016 الذي يقام في دبي.

وقال رونالدو فور تتويجه بالجائزة “فردياً وجماعياً هذا أفضل عام بالنسبة لي. فزت بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، فزت بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب بلادي وهو اللقب الكبير الأول في تاريخنا، كما ظفرت بجائزة الكرة الذهبية، لا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك”.

وأضاف “حينما كان الجميع يشكك بفريقي ويشكك بي استطعنا تحقيق جميع الألقاب الممكنة. إنه عام مذهل، أشكر زملائي في ريال مدريد والمنتخب عليه. كما أشكر وأهنئ مدربي فرناندو سانتوس الذي أعلم أنه متواجد هنا (يقصد في الحفل) وتوج بجائزة أفضل مدرب”.

وشكر رونالدو في نهاية حديثه القائمين على الحفل وعلى الجائزة التي منحوه إياها واصفاً ما حدث “هي مثل الكرة الذهبية بالنسبة لي”.

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المصدر : وكالات