ماذا كان فحوى رسالة الرئيس الإيراني لأمير قطر؟

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأحد 18 يونيو/حزيران، إن حسين جابر أنصاري نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية، قد زار قطر حاملا رسائل ودية إلى مسؤوليها.

وأضاف قاسمي في بيان للوزارة، أن الزيارة تأتي في إطار استمرار المباحثات بين الجانبين فيما يخص القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تسعى لتعزيز التضامن الإسلامي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى “رسالة شفوية” من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ولم تنشر الوكالة فحوى أو مناسبة الرسالة، التي تتزامن مع التوتر المتصاعد بين قطر ودول عربية وإسلامية، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ويعد هذا أول مسؤول إيراني يزور قطر منذ بدء الأزمة الخليجية قبل نحو أسبوعين.

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المصدر : وكالات