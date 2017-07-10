ماركة بوظة في الكويت باسم أكبر تاجر كوكايين بالعالم

فتحت أسرة من أمريكا اللاتينية مؤسسة لبيع البوظة والآيس كريم في الكويت وأطلقت عليها اسم أحد أكثر أباطرة المخدرات شهرة في العالم – بابلو إسكوبار أكبر تاجر كوكايين في العالم.

وأفاد موقع Tiempo الكولومبي على الانترنت بأن العائلة المذكورة قررت استغلال شهرة كنية إسكوبار وحصولها على شعبية كبيرة جدا بعد ظهور مسلسل Narcos المعروف. ومنه أخذت العائلة كذلك أسماء بعض المأكولات و الأطباق الأخرى بما في ذلك الكوكتيل البارد “الفضة أو الرصاص” – الاقتباس من عبارة مماثلة رددها بطل المسلسل في إحدى الحلقات.

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح المؤسسة التجارية المذكورة أعلاه قبل عدة أشهر ويرتدي العمال والموظفون فيها قمصان عليها صورة إسكوبار مبتسما ( الصورة التقطت في قسم الشرطة في أول اعتقال له).

يعتبر بابلو إسكوبار المولود في كولومبيا من أشهر تجار المخدرات في التاريخ ، ففي ثمانينيات القرن الماضي ربح حوالي 30 مليار دولار عن طريق تهريب وترويج 80% من الكوكايين المستهلك في الولايات المتحدة.

وارتبط اسمه على مدى سنوات بالعنف والكوكايين، فبعد أن صنع ثورة في تجارة المخدرات، صار ملك الكوكايين في كولومبيا. وسيطر إسكوبار على إمبراطورية المخدرات عبر التهديد والترهيب، ولكنه أطعم الفقراء في بلاده أيضا، ومنحهم مساكن ومدارس ومستشفيات.

نجح إسكوبار في إدخال عشرات الآلاف من أطنان البودرة السامة إلى الولايات المتحدة ومنها إلى أوروبا، ما جعله يستحق لقب عرّاب الكوكايين الأول.

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المصدر : وكالات