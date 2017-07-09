  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

ماكرون للخازن: الصداقة التي تجمع بين لبنان وفرنسا ثروة لا تقدر لشعبينا

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
13 Views
ماكرون للخازن: الصداقة التي تجمع بين لبنان وفرنسا ثروة لا تقدر لشعبينا

تلقى رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن رسالة شكر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رداً على رسالة تهنئة كان قد بعث بها الخازن اليه. وجاء في الرسالة: ” إسمحوا لي أن أتقدم منكم بجزيل الشكر على الرسالة التي ارسلتموها مهنئين بإنتخابي رئيسا للجمهورية الفرنسية”.
ولفت ماركون الى أنه “لشرف لي أن ينتخبني الفرنسيون، ممّن راهنوا على التغيير، رئيسا كما ورد في رسالتكم، وسوف أبذل ما إستطعت لأكون على مستوى الثقة التي محضوني إياها.

كما أن هذا الإلتزام يشمل دور فرنسا على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط، وعلى الأخصّ لبنان. وإني أفهم كيف أن اللبنانيين يتوقعون الكثير منا”، مؤكدا أن “الصداقة المتينة التي تجمع بين لبنان وفرنسا هي ثروة لا تقدر لشعبينا. وبإسم هذه الصداقة سوف تواصل فرنسا دفاعها عن سيادة بلدكم وإستقلاله وسلامة أراضيه. وثقوا بأنني سأظل الصديق الوفي للبنان”.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class