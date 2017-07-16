ماكرون لنتنياهو: فرنسا يقظة حيال الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد “يقظة” فرنسا بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الغربية الكبرى مع إيران.

وقال ماكرون للصحافيين إن نتنياهو الذي كان يقف إلى جانبه بعد اجتماعهما في باريس “أعرب عن قلقه بشأن النظام الإيراني.. وطمأنته الى أننا يقظون وخصوصا بشأن التطبيق الدقيق للاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 بجميع بنوده”.

وأعلن ماكرون عزمه على “إطلاق حوار مع (إسرائيل) حول متابعة هذا الاتفاق”.

وأكد أيضا أنه “يشاطر الإسرائيليين قلقهم حيال تسليح حزب الله” اللبناني.

وشكلت إيران والوضع في سوريا والنزاع بين “إسرائيل” والفلسطينيين ملفات رئيسية بحثها ماكرون ونتنياهو في أول لقاء رسمي بينهما.

وقالت مصادر الاليزيه إن الاجتماع سيكون مناسبة “للتعبير عن عدم التسامح مع إيران”، الخصم اللدود لإسرائيل في المنطقة.

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المصدر : NBN