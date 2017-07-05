ماكرون مستعد شخصياً للمساهمة في حل الأزمة السورية

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لتقديم مساهمة شخصية بغية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية في إطار عملية جنيف، بحسب قصر الإليزيه.

تصريح ماكرون هذا، جاء أثناء مباحثاته مع “رياض حجاب” منسق “الهيئة العليا للمفاوضات” المنبثقة عن الرياض في المعارضة السورية، أمس الثلاثاء 4 يوليو/تموز، في باريس.

وجاء، في بيان لقصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي أكد لـ “حجاب” أنه أجرى مباحثات مع عدد من رؤساء الدول، بينها روسيا والولايات المتحدة، من أجل “تخفيف العنف ومعاناة الشعب السوري”.

وأضاف البيان أن “فرنسا تولي اهتماما خاصا لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، ومسألة إيصال المساعدات الإنسانية”، وأن ماكرون وحجاب “أكدا ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وجماعات متطرفة أخرى”.

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المصدر : NBN