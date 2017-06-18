ماكرون يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي انطلقت صباح اليوم الأحد، وذلك في أحد مراكز الاقتراع في بلدة “توكيه” بإقليم “با دو كاليه”.

وقام ماكرون، الذي بدا مبتسمًا، بالإدلاء بصوته دون إعطاء أي تصريح، قبل أن يقوم بتحية أفراد مركز الاقتراع.

وكان ماكرون قد صافح العديد من المتواجدين أمام منزله ووافق على التقاط بعض الصور، ثم استقل سيارته متوجهًا إلى مركز الاقتراع حيث كان في استقباله حشد من المواطنين.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الثامنة من صباح اليوم للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي من المتوقع أن تسفر عن أغلبية ساحقة لحزب الرئيس ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”.

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المصدر : وكالات