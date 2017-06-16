ماكرون يشيد بمائدة العاهل المغربي الرمضانية

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإفطار الرمضاني الذي أقامه الملك محمد السادس على شرفه، مساء الأربعاء 14 يونيو/حزيران، وحضره أفراد من الأسرة الملكية المغربية.

ونشر ماكرون، أمس الخميس، على حسابه الشخصي في موقع “انستغرام”، صورة لمائدة الإفطار، موجها رسالة شكر للملك محمد السادس والشعب المغربي، وكتب عليها قائلا: “فطور رمضان مناسبة لتوحيد العائلات، شكرا جلالة الملك محمد السادس على حرارة الاستقبال وحسن الضيافة”.

وأظهرت الصورة الرئيس الفرنسي وعقيلته بريجيت، يجلسان خلف مائدة إفطار فخمة في الهواء الطلق، إلى جانب العاهل المغربي وعقيلته للا سلمى وأفراد من الأسرة الملكية.

وتعد زيارة ماكرون للمغرب أول زيارة لبلد عربي منذ توليه منصبه في منتصف مايو/أيار الماضي.

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المصدر : وكالات