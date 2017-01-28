مانشستر سيتي يواصل مشواره في كأس الاتحاد على حساب كريستال بالاس

اجتاز مانشستر سيتي عقبة ضيفه كريستال بالاس على أرضية ملعب الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في إطار دور 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

السيتي استطاع الحفاظ على آماله في مسابقة كأس الاتحاد بعد تحقيقه نتائج سلبية في الدوري الإنكليزي الممتاز مؤخراً، وذلك عن طريق لاعبيه الشبان.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة قاسية جداً على يد إيفرتون قبل نحو أسبوعين في الدوري الإنكليزي الممتاز بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادل مع مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين في كل شبكة الأسبوع الماضي.

وفي مباراة اليوم افتتح رحيم ستيرلينغ باب التسجيل في الدقيقة 43 بتمريرة من زميله جابرييل جيسوس الذي قدم أول أسيست له بقميص السيتي، ثم أضاف الألماني ليروي ساني الهدف الثاني في 71 بمساعدة من ديفيد سيلفا، قبل أن يختتم يايا توريه باب التسجيل في الوقت بدل الضائع.

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المصدر : NBN