مانشستر يونايتد جاهز لخطف فيراتي من برشلونة !

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يفكر في التعاقد مع ماركو فيراتي متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أن فيراتي يعتبر أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الحالية، وتحاول إدارة البلوجرانا منذ بداية الصيف التعاقد معه.

وأشار الموقع أن كل مجهودات برشلونة قد تذهب سدى، وهذا بعد اهتمام نادي مانشستر يونايتد بضمه، حيث يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بالظفر بخدماته.

وكشف الموقع أن حالياً إدارة النادي الإنكليزي تقوم بالتواصل مع ممثلي اللاعب، مما جعل مسئولو برشلونة ترغب في إنهاء الصفقة بشكل سريع لصالح الفريق الكتالوني.

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المصدر : NBN