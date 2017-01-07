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مانشستر يونايتد يتخطى ريدينج في كأس الاتحاد الإنكليزي برباعية نظيفة

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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مانشستر يونايتد يتخطى ريدينج في كأس الاتحاد الإنكليزي برباعية نظيفة

بلغ مانشستر يونايتد دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بتحقيقه الفوز على ريدينج في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن دور الـ64.

وفاز مانشستر يونايتد في المباراة برباعية نظيفة، حيث افتتح القائد واين روني التسجيل في الدقيقة السابعة، ليعادل رقم بوبي تشارلتون كأكبر هدافين في تاريخ النادي برصيد 249 هدف لكل منهما.

واستطاع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يختتم الشاب ماركوس راشفورد الرباعية بإحرازه هدفين في الدقيقتين 75 و79.

ويشهد يوم السبت عدم مواجهات ضمن نفس البطولة، أبرزها بريستون نورث إيند مع آرسنال، وإيفرتون مع ليستر سيتي.

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المصدر : NBN

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