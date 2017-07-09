ماي: بعض أعضاء مجموعة العشرين يريدون اتفاقيات تجارية طموحة مع بريطانيا

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الى إن “زعماء عدة دول أعضاء في مجموعة العشرين أبدوا “رغبة قوية” في إقامة”علاقات تجارية ثنائية جديدة طموحة” مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي”.

واشارت ماي في ختام اجتماع قمة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية الى إن “بعضا من الدول التي تحدثت معها هنا أبدت اهتماما كبيرا بالعمل معنا بشأن إجراء ترتيبات تجارية في المستقبل..الولايات المتحدة واليابان والصين والهند”.

وبالحديث عن اتفاقية باريس الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، أضافت: “شعرت بالفزع مثل زعماء العالم الآخرين هنا من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس ودعوت الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس”.

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المصدر : وكالات