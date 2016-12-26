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ما الذي بحث عنه العرب في غوغل 2016 ؟

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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ما الذي بحث عنه العرب في غوغل 2016 ؟

كشف محرك البحث غوغل في تقريره السنوي عن اهتمامات العرب والكلمات والأحداث الأكثر بحثًا خلال عام 2016.

ففي مصر، تصدرت نتيجة الثانوية العامة وسعر الدولار وجزيرتا تيران وصنافير القائمة. كما بحث المصريون كذلك عن الفنانين والشخصيات العامة التي رحلت عام 2016، ومن بينهم الفنان محمود عبد العزيز والعالم أحمد زويل .

وفي السعودية، احتل إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر القائمة وتلته ومناورات رعد العسكرية التي تهدف للدفاع عن أمن دول الخليج.

أما في الإمارات، جاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، تلاه دونالد ترامب ثم محمد علي كلاي.

 
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المصدر : bbc - arabia

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