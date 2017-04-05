ما الفرق بين كابل DVI و HDMI ؟؟

كثير ما يحتاج مستخدمو أجهزة الكمبيوتر لعرض محتويات شاشة الكمبيوتر على شاشة أكبر، خاصة في ظل انتشار الشاشات الذكية كبيرة الحجم، وهو الأمر الذي يمكن القيام به من خلال العديد من الطرق عن توصيل الشاشة الذكية بشاشة الكمبيوتر من خلال كابل HDMI، لكن في بعض الأحيان يلجأ البعض لاستخدام كابل DVI، وهو ما يجعل المستخدمين في النهاية في حيرة بين استخدام الكابلين وأيهما أفضل، وفيما يلي نوضح أبرز الفروق بين الكابلين كما يلي:

– كابل DVI

يعد أحدث أنواع الكابلات وأكثرها انتشارها، ولا يوجد أي جهاز كمبيوتر أو شاشة لا تمتلك منفذ DVI وهو يشبه كابل VGA بشكل كبير، وهو يمتلك ما يصل إلى 24 سن، وهو يدعم نقل الصورة الرقمية وبالتالي يوفر جودة عرض صور وفيديوهات افضل، كما يمكنه عرض فيديوهات بدقة HD، وحجم يصل إلى 1200×1920 بيكسل، إلا أنها لا تدعم فيديوهات بتقنية Blu-ray، لكن لا يمكنها نقل الصوت والصورة معا.



– كابل HDMI

يتواجد هذا المنفذ بجميع الشاشات الحديثة الموجودة في وقتنا الحالي، نتيجة ما توفر هذه المنافذ من مميزات بما في ذلك سهولة التركيب وعدم احتوائها على سنون، وهو يعني أنه لن تكون هناك اي مشاكل في حالة كسر هذه السنون، ويمكنها توفير جودة عالية HD وحجم يصل إلى 1200×1920، ويمكنها تشغيل فيديوهات بتقنية Blu-ray، ويمكنها نقل الصوت والصورة معا على عكس كابلات DVI.

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المصدر : وكالات