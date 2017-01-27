ما حقيقة وثيقة الاتصال عن شاحنة مفخخة في الشمال ؟

وردت وثيقة اتصال الى المراكز الامنية في منطقة الشمال وتحديدا في مدينة طرابلس، تفيد بتوافر معلومات عن احتمال قيام شاحنة من نوع” بيك أب تويوتا” لون أبيض يحمل رقم 198231/م مجهزة لتنفيذ عملية تفجير على مراكز عسكرية في منطقة عكار او الشمال.

وقد طلبت الجهة المختصة من الجهات الامنية “كل ضمن قطاعه استثمار هذه المعلومات واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والتعميم على الحواجز والدوريات وتوقيف البيك آب المذكور اعلاه وتسليمه بمن فيه الى مركز المخابرات”.

وقد اغلقت القوى الامنية مداخل سرايا طرابلس ومنعت جميع السيارات والمشاة من العبور، كما نفذت الاجهزة الامنية انتشارا كثيفا في كل شوارع طرابلس وسيرت دوريات مؤللة.

هذا وقد اعتبر مصدر امني ان هذه الاجراءات تدخل ضمن تشديد الاجراءات على المراكز الامنية والعسكرية لسلامة وضمان امن المواطنين.

print

المصدر : NBN