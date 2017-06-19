ما مصير الطيار السوري الذي أسقط “التحالف الدولي” طائرته فوق الرقة ؟

قال عمار الأسد، النائب في البرلمان السوري، إنه تم الوصول إلى مكان الطيار الذي أسقطت قوات التحالف طائرته فوق الرقة.

وأضاف الأسد، في تصريح لـ”سبوتنيك” اليوم الإثنين 19يونيو/ حزيران، أن وحدات خاصة من الجيش السوري، تمكنت فجر يوم أمس الأحد، من التقدم داخل الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون، ووصلت إلى المكان الموجود فيه الطيار والتقت به وهو بصحة جيدة.

وأشار الأسد، إلى أن الأجهزة تمكنت من تحديد المكان بدقة عالية، بعد أن قامت بعمليات تمويه واشتباكات للتغطية على اقتحام القوة الخاصة، وسوف تصل اليوم أرتال من الجيش إلى مكان الاحتجاز من أجل إنقاذ الطيار وإعادته سالماً.

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المصدر : NBN