ما هو “كارلو” الذي يستخدمه الفلسطينيون في عملياتهم الفدائية؟

“كارلو” سلاح يدوي بدائي الصنع طوّره الفلسطينيون عن بندقية كارل غوستاف السويدي الأصل، واستخدموه في الانتفاضتين الأولى 1987 والثانية عام 2000 ولكنه لم يكن واسع الانتشار كما حدث خلال انتفاضة القدس، حيث استخدم في مقاومة الإسرائيليين في اكثر من عملية فردية او مزدوجة.

أطلق الفلسطينيون على سلاح الكارلو خلال الانتفاضة الأولى “سلاح الفقراء” نظراً لانخفاض سعره ورخص تكلفته حيث يمكن تصنيعه محليا داخل ورش الحدادة أو الخراطة وبأدوات بسيطة مثل قطع الأسلحة القديمة أو الأنابيب الحديدية ولهذا تعلن قوات الاحتلال عن اغلاقها ورش حدادة تؤكد انها تستخدم في صناعة الاسلحة وهي تلاحق أي شخص يصنع هذا السلاح أو يبيعه

و تتوفر ذخيرة هذا السلاح بشكل كبير، واستخدامه لا يحتاج مهارات عالية، فهو عديم الارتداد ودقيق الإصابة أيضا إذا ما صنع بشكل متقن.

ويستخدم سلاح “كارلو” رصاصة من عيار 9 ملم، كما أن مخزن البندقية يتسع لحوالي 25 رصاصة من هذا العيار ويصل مداه لنحو مئة متر فقط ويتميز سلاح الكارلو، بكونه خفيف الوزن، لا يتعدى 2 كيلو غرام، كما أنه سهل التصنيع، وتكمن أهميته أيضًا، في عدم وجود رقم متسلسل لهذا السلاح، وبالتالي استحالة تتبعه على عكس بنادق الكلاشينكوف روسية الصنع.

ويعتبر سلاح الكارلو، رائجًا في الخليل ونابلس على وجه التحديد، إذ تفاخر هاتان المدينتان بسرعة وإتقان صنعه في المخارط أو ورش الحدادة وقطع الغيار.

ووفق مسؤولين وخبراء إسرائيليين، فإن الأسلحة الفلسطينية – رغم بدائيتها وبساطتها أمام الآلات العسكرية الإسرائيلية المتطورة – فإنها تشكل “زعزعة للأمن”، لأن مستخدميها ينفذون عملياتهم بشكل فردي، وهذا “يشكل صعوبة في مراقبة القوات الإسرائيلية لكل شاب فلسطيني”.

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المصدر : خاص الـ NBN