ما هي ابرز المواقف التي سجلت في الجلسة التشريعية الثانية؟

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سامي الجميل بالقول “هل انت حريص مثلنا؟ هذه الدولة دولتنا ام لا؟”، وأضاف “لنفترض أننا سنحصل على أموال إضافية لكنها ستذهب الى الخزينة ولا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة”.

من جهته، اكد وزير المال علي حسن خليل “أننا لسنا بصدد تسوية المخالفات على الاملاك العمومية البحرية بل بصدد فرض غرامة مالية من دون اعطائهم اي حق مكتسب”، لافتا الى انه اذا “لم نقر المشروع اليوم نكون كمن نعطي المخالفين جائزة”.​

الى ذلك، رأى النائب نواف الموسوي ان المشروع ليس كافيا وكأنه مكافأة للمعتدين، مطالبا بفرض غرامات اكثر.

وفي ما يتعلق بالأملاك البحرية، لفت رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان موضوع الأملاك البحرية كان يجب تسويته منذ ٢٠ عاماً، قائلا “الخطأ أننا كحكومة ومجلس النواب لم نفعل شيئاً بهذا الموضوع”، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لتسكير العجز في السلسلة.

من جهته، سأل النائب حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: “أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟”.​

وقبيل الجلسة، أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى انه يعترض على طبيعة الضرائب وعشوائيتها من دون دراسة الجدوى الإقتصادية منها، معتبرا أن الموافقة على هذه الضرائب تضرب ما تبقى من طبقة وسطى.