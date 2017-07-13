ما هي حقيقة صورة ترامب التي أشعلت “تويتر” ؟

انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تظهر رجال دين يضعون أيديهم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهم يؤدون الصلوات.

واعتقد مستخدمو “تويتر” أن الصورة تحمل تضمينا بأنهم كانوا يصلون له بسبب أزمة سياسية، بحسب “سي إن إن”.

وقالت نائبة المتحدث الصحفي للبيت الأبيض، سارة هاكبي ساندرس، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، “فكرة أن الشخص يؤدي الصلاة في وقت الأزمات، برأيي يقلل من شأن مغزى الصلاة”.

وأضافت “يجب أن تقوم بذلك كل يوم وخلال أفضل وأسوأ الأوقات على حد سواء، ومن السخيف التلميح بأن الوقت الوحيد للقيام بذلك هو وقت الأزمات”.

​وأوضحت “ما حدث هو أن المجلس الاستشاري الديني الخاص بترامب، يلتقي بالرئيس الأمريكي بين فترة وأخرى، للتحدث عن القضايا المهمة لتلك المجموعة”.

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المصدر : وكالات