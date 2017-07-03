مبابي لم يحدد مصيره حتى الآن

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق موناكو لم يحدد مصيره ومستقبله في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

وقالت شبكة سكاي سبورتس أن الدولي الفرنسي لم يقرر ماذا سيفعل في الموسم القادم سواء بالبقاء ضمن صفوف فريق الإماراة أو الانتقال إلى أحد الراغبين في التعاقد معه.

ويعد مبابي واحد من أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الحالي حيث توجد الكثير من الأندية التي تريد التعاقد معه مثل ريال مدريد ، باريس سان جيرمان ، ليفربول بالإضافة إلى آرسنال.

الجدير بالذكر أن صحف إنجليزية قد ذكرت أن نادي آرسنال قد تقدم بعرض قيمته 125 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات مبابي.

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المصدر : وكالات