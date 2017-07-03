  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

مبابي لم يحدد مصيره حتى الآن

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
اترك تعليقا
9 Views
مبابي لم يحدد مصيره حتى الآن

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق موناكو لم يحدد مصيره ومستقبله في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

وقالت شبكة سكاي سبورتس أن الدولي الفرنسي لم يقرر ماذا سيفعل في الموسم القادم سواء بالبقاء ضمن صفوف فريق الإماراة أو الانتقال إلى أحد الراغبين في التعاقد معه.
ويعد مبابي واحد من أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الحالي حيث توجد الكثير من الأندية التي تريد التعاقد معه مثل ريال مدريد ، باريس سان جيرمان ، ليفربول بالإضافة إلى آرسنال.

الجدير بالذكر أن صحف إنجليزية قد ذكرت أن نادي آرسنال قد تقدم بعرض قيمته 125 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات مبابي.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class