مباحثات روسيا كوريا الجنوبية أكدت ضرورة إنهاء البرنامج النووي لبيونغ يانغ

لفتت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إلى أن “المباحثات بين الرئيس مون جيه إن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكدت ضرورة حل أزمة الكوريتين وإنهاء البرنامج النووي لبيونغ يانغ”.

وأشارت الرئاسة الى ان “الرئيس الكوري استعرض خلال المباحثات سياسة إدارته الجديدة تجاه نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية من خلال كل الوسائل الفاعلة والممكنة، بما فيها فرض عقوبات أشد وطأة على كوريا الشمالية ودفعها أيضا للحوار، وطلب مون من نظيره الروسي دعم بلاده في القيام بدور فاعل في سياق دفع كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات الرامية إلى إنهاء برنامجها النووي”.

وأوضحت إن “الرئيسين اتفقا على العمل المشترك لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، مؤكدين أن موسكو وسيئول لن تقبلا أن تكون كوريا الشمالية دولة نووية مهما كانت الظروف”.

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المصدر : وكالات