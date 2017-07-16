مباراة كرة قدم تتحول إلى مأتم في السنغال

قتل 8 أشخاص على الأقل في ملعب كرة قدم في العاصمة السنغالية دكار، بسبب تدافع حصل إثر اندلاع صدامات عقب مباراة ختام الدوري، مساء السبت.

وقالت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية، إن أحد جدران ملعب “ديمبا-ديوب” إنهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج، بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة إلى سقوط “العديد من الجرحى”.

وأضافت أنه “لدى انتهاء الوقت الإضافي حصل تضارب وتراشق بمقذوفات مما استدعى تدخل الشرطة لتفريق المشجعين الذين كان المدرج مكتظا بهم”.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وتعرضت السنغال هذا العام لانتقادات حادة بسبب خروقات أمنية حصلت خلال فعاليات ضخمة، لا سيما مقتل عشرات الأشخاص خلال حفل ديني في أبريل الماضي.

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المصدر : NBN