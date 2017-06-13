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متظاهرون يحرقون مبنى تابعا للمحكمة العليا في فنزويلا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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متظاهرون يحرقون مبنى تابعا للمحكمة العليا في فنزويلا

احرق متظاهرون الاثنين مبنى تابعا للمحكمة العليا في يوم جديد من التظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وهاجم متظاهرون مبنى المديرية التنفيذية للسلطة القضائية في حي تشاكاو في كراكاس، وقاموا برشقه بالحجارة وقنابل المولوتوف واحرقوا واجهته، ما تسبب بتصاعد دخان كثيف.

ويضم المبنى المؤلف من اربع طبقات فرعا مصرفيا قام متظاهرون باقتحامه ونهب محتوياته. كما أحرقوا اجهزة كمبيوتر وتجهيزات الكترونية في الشارع.

واطلق عسكريون ورجال امن الرصاص وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حين عمل رجال الاطفاء على السيطرة على الحريق.

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المصدر : وكالات

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