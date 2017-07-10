متى يجب علينا شرب الماء ؟

بعد الانتهاء من تناول الوجبات المشبعة، يلجأ معظمنا لشرب كوب كبير من الماء بشكل تلقائي، لكن هل تعلم أن هذه العادة تؤدي إلى مشاكل كبيرة تتعلق بالهضم وارتفاع مستويات السكر بالدم؟

أثبتت الدراسات أن تناول الماء قبل أو بعد الأكل مباشرة يمنع المعدة من إفراز أنواع العصارة الهضمية التي تفتت الطعام إلى جزيئات سهلة في الهضم، مسببة مشاكل صحية عديدة.

وإليكم 4 مشاكل صحية يسببها تناول الماء بعد الأكل مباشرة، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1-انتفاخ المعدة

عندما تمتلئ المعدة بالماء بعد تناول الطعام، تعجز عن إفراز العصارة المسؤولة عن عملية الهضم، وبالتالي تمتلئ المعدة بالغازات مما يؤدي إلى الانتفاخ المزعج بالمعدة.

2-مشاكل الجهاز الهضمي

يؤدي عدم تفتيت الأكل إلى جزيئات بالمعدة نتيجة شرب الماء، إلى صعوبة مرور هذا الطعام من خلال القولون، مؤدياً إلى مشاكل مثل الإمساك، الحموضة وغيرها.

3-الحموضة

شرب الماء بعد الأكل مباشرة، يؤدي إلى تخفيف حمض المعدة وبالتالي يبقى الطعام غير المهضوم لفترة أطول في معدتك، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفراز حمض زائد لهضمه، مسبباً الحموضة.

4-ارتفاع مستويات السكر بالدم

يؤدي بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة دون هضم نتيجة شرب الماء، إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم، والذي يترتب عليه مشاكل أخرى خطيرة.



لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول رشفات قليلة من الماء أثناء تناول الطعام والابتعاد تماماً عن شرب كميات كبيرة من الماء قبل وبعد تناول الوجبات المشبعة مباشرة.

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المصدر : وكالات