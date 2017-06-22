مجلة دير شبيغل: الاستخبارات الألمانية تجسست على البيت الأبيض

أفادت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن “أجهزة الاستخبارات الخارجية الألمانية التي هزتها عدة فضائح تنصتت وتجسست طوال سنوات على عدة مؤسسات وإدارات أميركية بينها البيت الأبيض”، واشارت إلى أن “جهاز المعلومات الفدرالي المكلف بالاستخبارات الخارجية تجسس ما بين أعوام 1998 و2006 على عدة أرقام هواتف وفاكس داخلي في البيت الأبيض”.

ولفتت إلى أن “الجهاز كان يملك لائحة من أربعة آلاف كلمة منتقاة تتيح له مراقبة أهداف أميركية بينها وزارة المالية”، مشيرةً إلى أن “أكثر من مئة سفارة أجنبية يوجد مقرها في واشنطن وكذلك صندوق النقد الدولي ومكتب الجامعة العربية في الولايات المتحدة تعرضت للتجسس أيضا من قبل جهاز الاستخبارات الألماني”.

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المصدر : وكالات