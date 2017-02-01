مجلس الأمن يحقّق في التجارب الإيرانية وطهران تحذّر من إثارة “توترات جديدة”

أحال أعضاء مجلس الأمن أمس التجربة التي أجرتها ايران على صاروخ باليستي على لجنة القرار 2231 المخولة التحقيق في ما إذا كانت طهران انتهكت بذلك الإتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وتمت هذه الإحالة في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن خلف أبواب موصدة بطلب من المندوبة الأميركية الدائمة الجديدة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي. وعلمت “النهار” من ديبلوماسيين حضروا الجلسة أن هايلي “لم تطلب من المجلس اتخاذ أي قرار أو اصدار أي بيان في الوقت الراهن”، بيد أنها “حضت أعضاء المجلس المجلس على تطبيق القرارات المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، وخطة العمل المشتركة الشاملة” بين ايران و”مجموعة 5 + 1″ للدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الى ألمانيا.

وقبيل الجلسة، صرح المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروفت بأنه “في حال التثبت من قيام ايران بتجربة صاروخ باليستي، فإن ذلك يتعارض مع القرار 2231”. وقال إنه “أولاً وقبل كل شيء، نحن في حاجة الى التأكد من حصول التجربة… قبل اتخاذ الخطوة التالية المناسبة”. واعتبر أن ايران “لا تزال تشكل عقبة أمام السلام في المنطقة، ولذا سنتحدث مع الولايات المتحدة، مع جميع زملائنا في مجلس الأمن، وأكثر من ذلك على نطاق واسع عما يجب عمله حيال ذلك”.

وأعلن لاحقاً أنه تمّ التحقق فعلاً من قيام ايران بالتجربة الصاروخية، من غير أن يعتبرها “انتهاكاً”.

وأفاد نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر أن بلاده “عبرت في مناسبات عدة عن قلقها من استمرار عمليات اطلاق الصواريخ الباليستية”، مشيراً الى أنه ناقش هذا الموضوع مع نظيرته الأميركية.

وأكدت هايلي أن التجربة الصاروخية الايرانية غير مقبولة.

ايران

وفي طهران (الوكالات) وجهت ايران تحذيراً الى الولايات المتحدة وطالبتها بعدم البحث عن “ذريعة” لاثارة “توترات جديدة” في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الايراني.

وصرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان – مارك ايرولت: “نأمل ألا تستخدم مسألة برنامج ايران الدفاعي ذريعة” من الادارة الاميركية الجديدة “لاثارة توترات جديدة”. وقال :”لقد اعلنا دوماً اننا لن نستخدم أسلحتنا مطلقا ضد أي جهة الا في حال الدفاع عن أنفسنا”.

وانتقد ما وصفه بـ”العمل المخزي” الذي اتخذته الادارة الاميركية “بحرمان المواطنين الذين يحملون تأشيرات قانونية دخول” الاراضي الاميركية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ان “فرنسا أعربت مراراً عن قلقها من استمرار التجارب الباليستية (التي) تعوق عملية اعادة بناء الثقة التي أرساها اتفاق فيينا” حول البرنامج النووي الايراني.

موسكو

الا ان الغرب واجه تحدياً من روسيا التي رأت وزارة خارجيتها ان اجراء ايران تجربة لاطلاق صاروخ باليستي لا ينتهك قرار مجلس الامن حول برنامجها النووي. وقالت ان طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامن يهدف الى “تأجيج الوضع واستخدامها لتحقيق اغراض سياسية”.

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المصدر : جريدة النهار