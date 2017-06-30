مجلس الأمن يمدد عقوباته ضد ليبيا بهدف حظر تصدير النفط

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على ليبيا بهدف حظر تصدير النفط الخام من البلاد، ومددت العقوبات لمدة 15 شهراً حتى 15 تشرين الثاني 2018. وتضمن القرار أيضا إدراج المنتجات النفطية المكررة إلى السلع المحظورة من التصدير، بعدما كان الحظر يقتصر فقط على تصدير النفط الخام.

ودان القرار “محاولات تصدير النفط والمنتجات النفطية بطريقة غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية، التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”، مشيرا الى أن عمليات التصدير بطريقة غير مشروعة تشكل تهديدا “للسلام والأمن والاستقرار” في البلاد.

ودعا مجلس الأمن الدولي، حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، لاسيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وفرض مجلس الأمن الدولي في آذار 2014 عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير مشروعة. في خطوة تهدف للتصدي لمحاولات تهريب المنتجات النفطية لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة في البلاد.

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المصدر : وكالات