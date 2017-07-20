مجلس الجامعة اللبنانية: لا يسمح المساس بضمانات الأستاذ الجامعي

لفت مجلس الجامعة اللبنانية إلى أنه “بعد الاطلاع على بعض البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المقر في الجلسة التشريعية في 19/7/2017، والذي ينال من الحقوق المكتسبة للهيئة التعليمية الخاصة بالأمن الصحي والتقديمات الإجتماعية للأساتذة، ونعني بها بشكل خاص وضع نظام موحد لهذه التقديمات نؤكد أن كل ما يناله الأستاذ الجامعي من ضمانات وتقديمات اجتماعية حقوقا مكتسبة لا يمكن أو يسمح المساس بها”.

وفي بيان له، نبه المجلس إلى أن “التعرض للاستقرار الاجتماعي للأستاذ الجامعي سينعكس، بلا ريب، على دوره وعلى دور الجامعة الأكاديمي والوطني”، مؤكداً “موقف رابطة الأساتذة المتفرغين ودعم الخطوات التي قررتها وستقررها بإعتبارها الهيئة النقابية الوحيدة الناطقة بإسم الأساتذة”.

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المصدر : وكالات