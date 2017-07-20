مجلس الشعب السوري: إعفاء هدية عباس من منصبها جاء بالأغلبية المطلقة

أعلن مجلس الشعب السوري عن “إعفاء رئيسة المجلس هدية عباس من منصبها وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس”، موضحاً أنه “خلال جلسة للمجلس منعت عباس الأعضاء من تقديم مداخلات متجاوزة رأي الغالبية”.

وفي بيان له، أوضح المجلس أن “عباس منعت قبول اعتراضات في جلسة اليوم مخالفة القانون ما كاد يقوض دور المجلس”، مشيراً إلى أن “عددا كبيرا من أعضاء المجلس اعتصم داخل الجلسة وتقدم ثلثا الأعضاء بطلب اعفاء عباس من منصبها”، لافتاً إلى أن “عباس دأبت منذ أشهر على مراكمة الخلل نتيجة تصرفات غير ديمقراطية”.

وكشف عن أنه “وفقاً للنظام الداخلي للمجلس يتولى نائب رئيس المجلس نجدت اسماعيل أنزور كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد له”.

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المصدر : وكالات