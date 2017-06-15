مجلس الشيوخ الأميركي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرض مجلس الشيوخ الأميركي، عقوبات جديدة علىروسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، بإقراره قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.

وصوّت أعضاء المجلس، على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط، والنص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس أن يصوت عليه مجددا لإقراره بصورة نهائية قبل ان يصوّت عليه مجلس النواب أيضا.

وبموجب التعديل فان اي تجميد او تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد وأن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذا.

وبحسب النص فان كل العقوبات التى أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولا سيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، اصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.

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المصدر : وكالات