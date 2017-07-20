مجلس الشيوخ يستدعي نجل ترامب ومدير حملته السابق

أعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بإفادتيهما أمام اللجنة الأسبوع المقبل.

وقالت اللجنة في بيان أمس إن دونالد ترامب الابن وبول مانافورت استدعيا للمثول أمامها، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن إصدار مذكرات جلب بحق هذين الشاهدين إذا رفضا المثول أمامها.

بدوره دعا رئيس اللجنة تشاك غراسلي وكبيرة الأعضاء الديمقراطيين فيها دايان فاينشتاين، في البيان إلى “المحافظة على كل الوثائق ذات الصلة الموجودة بحوزتكم.. والمتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016، بما في ذلك الوثائق المتصلة بالاتصالات”.

ويأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت، بعد الكشف عن حضورهما صيف العام الفائت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب اجتماعا “مثيرا للجدل” مع محامية روسية كان النجل الأكبر للمرشح الجمهوري وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية سعى للحصول على معلومات من الكرملين من شأنها الإضرار بمنافسة والده هيلاري كلينتون.

وكانت نتاليا فيسلنيتسكايا المحامية الروسية قد نفت بنفسها في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية وجود أي صلات لها مع الكرملين أو امتلاكها أي مستمسكات ضد كلينتون أو سعيها للحصول على هذه المستمسكات، موضحة أن لقاءها مع ترامب الابن جاء في سياق نشاطها المهني المتعلق بالدفاع عن مواطنين روس مستهدفين بالعقوبات الأمريكية.

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المصدر : روسيا اليوم