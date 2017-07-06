مجلس القضاء الأعلى: القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لـ48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً وأصدر البيان الآتي: “تناولت وسائل الإعلام مؤخراً مسألة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي إثر ارتكاب بعض الجرائم التي تلاقي استياء عارماً عند المواطنين، ويهمّ مجلس القضاء الأعلى أن يذكّر بهذا الخصوص بأن القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

كما يهمه أن يوضح أن المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدد من الجرائم وإظهارا للحزم في مكافحته، فيهما مس بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعية العقوبة، لأن قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدلية، هو الوحيد المخول بالتثبت من صحة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه فوق حد الشك المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون”.‎

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المصدر : NBN