مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل

دعا مجلس القضاء الأعلى “القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح غد الخميس لحين إجراء المعالجة التشريعية، وقد ابقى المجلس جلساته مفتوحةً لمتابعة كلّ مستجدّ.”

وأشار المجلس في بيان الى أنه “إنطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وامام عدم الأخذ بما أبداه بشأن البنود المتعلّقة بالقضاء الواردة في مشروع سلسلة رواتب الموظفين الذي أقرّه المجلس النيابي، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقّة التي كان قد أبداها ولا سيّما لجهة وجوب التعامل مع القضاء وفقاً للدستور على أنّه سلطة، شؤونها تُنظّم بقانون خاص، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقوّمات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها ومنها صندوق تعاضد القضاة ومنها ايضاً وجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي، يتطلّع الى تدخّل فوري من فخامة رئيس الجمهورية، ومن دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة”.