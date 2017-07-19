مجلس النواب يدين الاعتداءات على القدس الشريف

بعيدا عن اطار التشريع أدان مجلس النواب الاعتداءات والانتهاكات التي تطال القدس الشريف والمسجد الاقصى من قبل الاحتلال، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب مجلس الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وجميع المؤسسات الدولية بإدانة كافة الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل بحق الفلسطينيين ..

في السياق نفسه دعا الوزير وائل ابو فاعور الرئيس بري الى اضافة الدعوة الى الفلسطينيين بالوقوف في وجه الفتنة التي تبثها اسرائيل بينهم .. فاستجاب الرئيس بري للطلب وناشد الاخوة الفلسطينيين الى الوحدة ولا سيما فلسطينيي عام 48

كما صرح رئيس الحكومة سعد الحريري ان مجلس الوزراء كما مجلس النواب يدسن الاعتداءات على القدس والمسجد الاقصى.

print

المصدر : NBN