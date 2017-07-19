مجلس النواب يقر فرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية

أقر مجلس النواب فرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية .. وكان مجلس النواب ناقش المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية حيث دار نقاش حول هذه المادة.

كما أفادت مصادر صحفية في مجلس النواب أنه تم إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية، وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب غسان مخيبر اعداد اقتراح حول زيادة الضريبية على غير اللبنانيين الداخلين الى لبنان وتقديمه للتصويت عليه.



ولفتت المصادر الى أن المجلس الغى الرسوم الاضافية على الدرجة السياحية بطلب من عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون ابي رميا، كما أقر المجلس المادة 11 بالغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 6000 ليرة، واقرار المادة 12 التي تفرض على المتوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يأتي، عشرين قدم 80 ألف ليرة، 40 قدم 120 ألف ليرة، بالاضافة الى اقرار رسوم على المسافرين عبر الجو وهي على الشكل التالي: 60 الف ليرة للدرجة السياحية و110 الاف لدرجة رجال اعمال و150 الف للدرجة الاولى و400 الف للطائرة الخاصة.

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المصدر : وكالات