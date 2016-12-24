مجلس الوزراء أقر بالإجماع مسودة البيان الوزاري والقوات تتحفظ على “المقاومة”

أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسودة البيان الوزاري بالاجماع.

وتم رفعه الى اللجنة المكلفة صياغته مع تحفظ وزراء القوات على بند المقاومة.

وقد أعلن وزير الاعلام ملحم رياشي في مؤتمر صحافي من قصر بعبدا بعد انتهاء الجلسة “أن مجلس الوزراء عقد جلسته الثانية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والورزاء، ووصف الرئيس عون الجلسة بالمباركة متمنيا أن يكون عمل الحكومة منتجا وسريعا وأن تعقد جلسة الثقة بين الميلاد ورأْس السنة”.

وأضاف “أكد الرئيس عون انه بعد نيل الحكومة الثقة الانطلاقة ستكون للعمل على قانون الانتخاب وتحضير الاجراءات لتتم الانتخابات النيابية بموعدها، عندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار كلمة استعادة الثقة وهذا أمر مطمئن”، لافتا إلى ان “عون رحب بالبيان الصادر عن مجلس الامن الذي يدين بناء اسرائيل للمستوطنات”.

وأشار إلى انه “من ثم تحدث الحريري شاكرا عون ومهنئا بمناسبة الاعياد أملا أن تكون السنة مباركة، لتبدأ السنة الجديدة بالعمل. ثم باشر المجلس دراسة البيان الوزراي وأبدى الوزراء ماحظاتهم. وبعد نقاش أقر المجلس البيان وسجل وزراء القوات ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون تحفظا على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة معتبرا أنه حصر على الجيش اللبناني”، مؤكدا ان “الكوتا لم تقر بالنسب لكنها أقرت بالبيان الوزاري وهي ستبحث بمجلس النواب”.

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المصدر : NBN