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مجلس الوزراء التأم في بعبدا وأبرز بنود جدول اعماله التشكيلات الدبلوماسية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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مجلس الوزراء التأم في بعبدا وأبرز بنود جدول اعماله التشكيلات الدبلوماسية

 التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا، عند الساعة الحادية عشرة والنصف، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول أعمال من 36 بندا، أبرزها التشكيلات الديبلوماسية، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة والمستجدات، ونتائج الزيارة الخاطفة للرئيس الحريري مساء أمس الى المملكة العربية السعودية.

وتحدث عدد من الوزراء قبل الجلسة، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه: “ملاحظة الملاحظات انه لم تصلنا لا اسماء ولا سير ذاتية للبند المتعلق بالتشكيلات الديبلوماسية وهذا مخالف للنظام الداخلي الذي يوجب ذلك قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة”.

وأكد وزير الاعلام ملحم الرياشي ان “مجلس ادارة تلفزيون لبنان يكتمل بانتظار تسمية “التيار الوطني الحر” لأحد الاعضاء، وليس منطقيا المجيء الى مجلس الوزراء ببند غير مكتمل، اما الآلية فهي مطبقة في ما خص التلفزيون”.

وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى ان التشكيلات الديبلوماسية “ماشية”. وعن موضوع غلوريا ابو زيد، قال: “هذا الملف يحكى به داخل مجلس الوزراء واليوم سيحكى به. ولماذا يعطى هذا الحجم ويكبر؟”. 

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المصدر : NBN

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