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مجلس الوزراء: الكل ينادي بدفن قانون الستين ولانتاج قانون جديد

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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مجلس الوزراء: الكل ينادي بدفن قانون الستين ولانتاج قانون جديد

أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري اكد ان الجميع رفض الستين والجميع دعا لاقرار قانون جديد يعيش عشرات السنين، ويجب ان نقر قانون لا يثير المخاوف لدي اي فريق من الافرقاء السياسيين ونحن على نفس الخط مع رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الحريري شدد على ضرورة وضع الخطة الموضوعة سابقا لخطة النفايات، لافتا الى انه اقرت جميع بنود جدول الاعمال.

وبعد جلسة الحكومة، أوضح ان هناك عمل جدي وصيغة جديدة لقانون الانتخاب، والموضوع ليس محضورا في الاجتماع الرباعي، مشيرا الى ان الخطة التي اقرتها الحكومة السابقة للنفايات سنمشي بها مع بعض التعديلات ولن نقبل ان يغرق لبنان بالنفايات مجددا.

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المصدر : NBN

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