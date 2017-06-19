محاسبة اعضاء المجتمع المدني الذين شتموا و تهجموا على الجيش

كما تعلمون، في 16 حزيران، ذهب عدد من أعضاء “الحراك المدني” إلى البرلمان احتجاجا على تمديد النواب. لكنهم لم يحتجوا سلميا، بل استهدفوا الجيش اللبناني عن طريق شتم الجنود، وعدم التقيد بالقواعد، ومهاجمة بعض الجنود. وأدى ذلك إلى إصابة المهاجمين.

لم يكن لديهم إذن للاحتجاج، اثنين منهم ركضوا نحو جندي، أمسكوا ساقيه، ووضعوه على الأرض، وحاولوا أن يأخذوا سلاحه. بعد محاولات عديدة لتحرير نفسه من ذراعيهما، ركض الجنود الآخرون نحوه لمساعدته، ثم بدأوا بضرب الشخصين اللذين لم يتخليا عنه (كما ترون في الفيديو الذي انتشر، الجندي على الأرض.)

ثانيا، نظرا لعدم حصولهم على إذن للاحتجاج، فإن الجنود لا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الناس العاديين من “الحراك المدني” (خاصة، لأن الزعماء الذين يكونون عادة لم يحتجوا هناك) او من داعش، وهكذا عندما يديرون مثل المجانين تجاه سيارات النواب، وأحيانا والجنود بحاجة لجعلها تتراجع (لأنها يمكن أن يكون لها قنبلة عليهم إذا كانوا داعش على سبيل المثال) والجنود هناك لحمايتنا والنواب.

أيضا، من الناحية القانونية، لا يمكن أن يلعن الجنود (مثل: “أنت عبد للقوة”، أنت وزعيمك / بما أن قائدهم هو الجنرال جوزيف عون وهكذا ما يقولونه يؤثر عليه مباشرة)، ورمي البيض أو الطماطم (البندورة) عليهم.

وأخيرا، كانوا يحتجون أمام نقطة عسكرية ليس أمام البرلمان أو خارج ساحة النجمة. وهكذا، عندما يحاولون الدخول في نقطة للجيش، بعد محاولات متعددة من الجنود الذين يشرحون أن هذا هذه نقطة للجيش ليس البرلمان، يجب على الجنود حماية قاعدتهم، تماما مثل أي شخص كان قد يحمي منزله.

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المصدر : وكالات