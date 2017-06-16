محافظ بعلبك الهرمل: سنفرض الامن ونلاحق المطلوبين تلبية لنداء الاهالي

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اهتمام الدولة بوضع حد للوضع الأمني في القريب العاجل تلبية لنداء الاهالي لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين”.

وخلال رعايته افطارًا إقامته بلديةالقاع في منتزه الشلال بمشاركة المطران الياس رحال والشيخ عباس شريف ورؤساء بلديات وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير وضباط من الجيش والأجهزة الأمنية وفاعليات المنطقة، جدد خضر “تمسك أهالي بعلبك الهرمل بالدولة ورفض الامن الذاتي” كاشفًا “ان الايام القادمة سوف تشهد خطة أمنية محكمة”.

وتوجه بالتحية لـ”جهود الجيش وسائر القوى الأمنية في مواجهةالإرهاب ولشهداء القاع الذين افتدوا لبنان بوجه الإجرام الإرهابي” .

وكانت كلمة لرئيس بلدية القاع بشير مطر أكد فيها “السعي للنهوض بالقاع في سائر المجالات”، شاكرًا كل “من مد يد العون الى القاع وأهلها الذين اثبتو التمسك بالأرض إلى جانب أبناء المنطقة والجيش والقوى الامنية لمواجهة التهديدات والأخطار كون المنطقة بوابة لبنان”، وآملاً “المزيد من التعاون لحل المشاكل ومواجهة التحديات وخصوصًا الإرهاب التكفيري الذي يهدد المنطقة”.

print

المصدر : وكالات