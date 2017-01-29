محاكم أميركية تبطل قرار ترامب

تصدت محاكم أميركية عديدة للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت محاكم أميركية عديدة أحكاما قضائية تقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأميركية.

ومن بين المحاكم التي أصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة “سياتل” الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.

وكان ترامب قد أصدر قرارا بتعليق دخول مواطني 7 دول، وهي إيران، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

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المصدر : سبوتنيك