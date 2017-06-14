محكمة التمييز تقرر ابقاء الدعوى المتعلقة بقضية الامام الصدر بيد المحقق حمادة

أصدرت الغرفة التاسعة في محكمة التمييز برئاسة القاضي جان عيد والمستشارين مادي مطران وبسام الياس الحاج قراراً نهائياً قضى بردّ طلب نقل الدعوى المتعلقة بقضية الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه من يد المحقق العدلي زاهر حمادة، والذي كان قد سبق وقدّمه هنيبعل القذافي،

وبالتالي تقرر بشكلٍ نهائي إبقاء الدعوى أمام القاضي حمادة لعدم وجود أي ارتياب مشروع بحقه، وعدم صحة كل ما أُدليَ به من أسباب بهذا الخصوص.

كما قررت محكمة التمييز تغريم هنيبعل القذافي مبلغ مليون ليرة إيراداً للخزينة اللبنانية

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المصدر : وكالات