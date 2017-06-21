  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
23 Views
محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير

قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”. 
وصدر قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم 47309 و43866 لسنة 700 قضائية، والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. 
وأشار حكم “الدستورية” إلى أن “القضاء الإدارى بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعاً من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء”. 
 وأكدت المحكمة في قرارها أنه “لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها في العلاقات بين الدول، ولا في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”. 

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class